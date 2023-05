Naprawa produktów będzie łatwiejsza? UE zapowiada nowe prawo

Projekt nowej dyrektywy ws. wspólnych zasad promujących naprawę towarów odnosi się do wszystkich towarów konsumpcyjnych i zakłada szereg rozwiązań, które mają wpływać na podejście klientów do napraw. Przykładowo, sprzedawca w ramach gwarancji prawnej zostanie zobowiązany do zaoferowania naprawy – za wyjątkiem sytuacji, gdy koszt naprawy przewyższy koszt wymiany to...