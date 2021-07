Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 05.07.2021 Należyta staranność przy WDT Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? Opublikowana 25 kwietnia 2018 r. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” stanowi zbiór wskazówek, których celem jest pomoc organom podatkowym w ocenie dochowania należytej staranności przez przedsiębiorcę w transakcjach krajowych. Pomimo, że dokument ten nie odnosi się bezpośrednio do transakcji o charakterze międzynarodowym, to wskazuje na istotne elementy dotyczące okoliczności transakcji oraz zasad weryfikacji kontrahenta, które są pomocne także przy dokonywaniu oceny dochowania należytej staranności przez podatników realizujących transakcje o charakterze międzynarodowym, w tym dostawy wewnątrzwspólnotowe. Interpelacja nr 24483 do ministra finansów w sprawie braku metodyki w zakresie należytej staranności w transakcjach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i potrzeby jej opracowania Szanowny Panie Ministrze, w dniu 25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Dokument wskazywał elementy weryfikacji kontrahenta na etapie rozpoczęcia współpracy, a także w trakcie jej trwania, na które należało zwrócić uwagę. Ich spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkuje brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa. Podczas konsultacji poprzedzających publikację ww. dokumentu Pan Premier Mateusz Morawiecki, ówczesny minister finansów prognozował, że podobna metodyka powstanie również w odniesieniu do transakcji dostaw towarów wewnątrzwspólnotowych. Zarówno wówczas, jak i obecnie wielu przedsiębiorców dostrzegało i dostrzega potrzebę sformułowania takiego dokumentu pomocnego dla wszystkich działających na rynku wspólnotowym. W ich opinii, taki dokument ułatwiłby podatnikom podejmowanie określonych decyzji gospodarczych w oparciu o jasne kryteria np. doboru kontrahentów czy też dokumentowania transakcji. Kierując się tak sformułowaną potrzebą, przedsiębiorcy sygnalizują, że zwracali się do Ministerstwa Finansów z pytaniami o zamierzenia czy też podejmowane działania w kierunku stworzenia metodyki należytej staranności w transakcjach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. W przekonaniu wielu z nich praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące dochowania należytej staranności w dostawach wewnątrzwspólnotowych obfituje w wiele rozbieżności. To sytuacja, w której podatnik może czuć się zagubiony przy podejmowaniu decyzji i pozostawać z obawami, że być może nie zawsze jego działania w tym zakresie zostaną uznane za prawidłowe. W związku z powyższym, w imieniu przedsiębiorców zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: Z jakich przyczyn ministerstwo odstąpiło od prac zmierzających do stworzenia metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach dostaw towarów wewnątrzwspólnotowych? Czy zamierza Pan Minister podjąć w najbliższej przyszłości działania zmierzające do opublikowania metodyki w zakresie dochowania należytej staranności w transakcjach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, skierowanej do podatników i w jakim terminie będzie to możliwe? Jakimi kryteriami powinni kierować się przedsiębiorcy, wobec braku ujednoliconej metodyki postępowania przez nabywców towarów, w transakcjach...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY

WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.

UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE. Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy

do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. REJESTRACJA dla nowych użytkowników LOGOWANIE dla użytkowników podatki.biz podaj e-mail: wprowadź hasło: zapomniałem hasła | problemy z logowaniem DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ? Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do: ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)

narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach

kalkulatorów i baz danych

działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji

newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą Czas rejestracji - ok. 1 min Uwaga Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »

: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given inon line: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given inon line