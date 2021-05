Najwyższe stawki podatku PIT – Polska na 21. miejscu w Europie

Polska zajęła 21. miejsce w rankingu najwyższych stawek podatku dochodowego od osób fizycznych w europejskich krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – wynika z danych zebranych przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. Nad Wisłą najwyższa stawka wynosi 32 proc. i jest stosunkowo niska względem innych krajów. Najwyższa stawka obowiązuje w Danii (55,9 proc.), podczas gdy w Czechach i na Węgrzech jest to tylko 15 proc.