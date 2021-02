Najem prywatny - obowiązek zapłaty podatku mimo zaległości czynszowych?

Mąż zajmuje się w ramach swojej działalności gospodarczej między innymi wynajmem nieruchomości. Ja z kolei chcę w przyszłości wynajmować swoje mieszkanie, pochodzące z majątku odrębnego, w ramach tzw. najmu prywatnego. Mam w związku z tym wątpliwość - czy podobnie jak mąż, będę musiała płacić zaliczki na podatek dochodowy bez względu na to, czy najemca mieszkania zapłaci czynsz w terminie wynikającym z umowy?

Wokół najmu, jako jednego z odrębnych źródeł przychodów wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje wiele wątpliwości, a jedna z nich pojawiła się w dzisiejszym pytaniu. Odpowiadając na nie należy zacząć od informacji, że najem może być świadczony zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jak i może stanowić inne niż działalność gospodarcza źródło przychodów. Przychód z najmu składników majątkowych związanych z działalnością gospodarczą będzie stanowił zawsze przychód z działalności, natomiast przychód z najmu składników majątkowych nie związanych z działalnością gospodarczą będzie co do zasady stanowił przychód z innego niż działalność gospodarcza źródła przychodów - będzie to mianowicie przychód wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - wyciąg

(...)

Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:

...