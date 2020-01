Najem prywatny: Najpierw wynajmij, potem remontuj

Właściciele lokali, zamierzający uzyskiwać przychody z najmu prywatnego często przed wynajęciem mieszkania podejmują decyzję o jego remoncie. Liczą przy tym na to, że wydatki na remont odliczą od przychodów, i podatkowo "odbiją" sobie wcześniejsze nakłady. I tak jest, choć - jak się za chwilę okaże - może to być odliczenie szybkie, lub takie, którego potrwa latami. Dlaczego tak jest?

Wszystko przez przepisy dotyczące ustalenia wartości początkowej środka trwałego, dla celów wyliczenia wysokości późniejszych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy te są sposobem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie (wytworzenie) składników majątkowych, które uznajemy dla celów podatkowych za środki trwałe. Jeśli poniesione wydatki zakwalifikujemy do wydatków remontowych, to będziemy je mogli zaliczyć do kosztów uzyskania w momencie ich poniesienia. Co jednak, kiedy te wydatki poniesiemy przed wynajęciem mieszkania?

W interpretacji z 17.01.2020 r. sygn. 0112-KDIL2-2.4011.71.2019.2.IM Dyrektor KIS przyznaje, że: "(...) pod pojęciem remontu należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu jest zatem przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu technicznego rzeczy, nie zmieniające jego charakteru i funkcji, następujące w trakcie eksploatacji i wynikające z tej eksploatacji.

Remont polega zatem na wykonaniu robót niezbędnych do utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym, by nie uległ on pogorszeniu z powodu eksploatacji. Za remont nie mogą być więc uznane prace, w wyniku których powstają nowe elementy. Warto zauważyć, że rem...