Najem prywatny na ryczałcie: Limit dotyczy obojga małżonków

Określony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym limit przychodów w wysokości 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą. Nie jest istotne, czy przedmiot najmu należy do majątku wspólnego, czy do majątków odrębnych małżonków. Zatem limit przychodów w wysokości 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków niezależnie od obowiązującego ustroju majątkowego.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który pozostaje w związku małżeńskim od marca 2003 r. W związku tym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej. Cały majątek nabywany przez podatnika oraz małżonkę stanowi zatem ich majątek osobisty. Małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego. Podatnik i jego żona, każdy z osobna, uzyskują przychody z najmu swojego majątku prywatnego.

Podatnik zapytał, czy limit przychodów określony w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wskazujący iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w przypadku przychodów z najmu prywatnego wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł, odnosi się osobno do przychodów uzyskanych przez niego i jego małżonkę z tytułu wynajmu nieruchomości wchodzących w skład majątku osobistego, czy też dotyczy łącznie obojga małżonków i czy w związku z tym powinien był uiścić podatek z tytułu wynajmu nieruchomości od całości swoich przychodów według stawki 8,5% czy 12,5% (po zsumowaniu przychodów własnych z przychodami małżonki).

Zdaniem podatnika, określony w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne limit przychodów, do których możliwe jest zastosowanie 8,5% stawki podatku, odnosi się odrębnie do podatnika oraz jego małżonka. Każdy z małżonków może stosować stawkę podatku w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł, a dopiero po przekroczeni...