Najem prywatny a zwolnienie podmiotowe VAT

Czy art. 113 ustawy o VAT ma zastosowanie do osoby uzyskującej przychód z najmu prywatnego niebędącego działalnością gospodarczą i gdy nie jest ona w zakresie najmu prywatnego przedsiębiorcą? Jeżeli nie, to czy do wysokości 200 000 zł należy przyjąć kwotę obrotu na który składają się kwoty:

czynszu najmu lokali zwolnionych z VAT i opłat za media objętych podatkiem VAT;

refakturowanych opłat za media objętych podatkiem VAT oraz czynszu od lokali usługowych, który po wejściu w VAT będzie od kwoty netto powiększony o 23% VAT;

czynszu najmu lokali mieszkalnych i usługowych (usługowych bez podatku VAT) oraz opłat za media w relacji netto (bez podatku VAT) przy czym w zakresie tychże opłat za media - z wyłączeniem opłat za media, które są refakturowane na rzecz najemców?