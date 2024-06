Najem krótkoterminowy jako najem prywatny

Podatniczka wraz z rodziną mieszka w domu, którego część chce sporadycznie wynajmować jako pokoje gościnne z dostępem do kuchni i łazienki. Z uwagi na niewielki zakres działalności chce rozpocząć prowadzenie najmu krótkoterminowego. Czy wynajem krótkoterminowy części domu prowadzony może zostać jako najem prywatny (nie w ramach działalności gospodarczej)?

Podatniczka dodała, że podejmowane przez nią działania będą miały charakter amatorski, okazjonalny i sporadyczny. Nie planuje wydawać posiłków gościom, sprzątać w czasie ich pobytu, świadczyć usług hotelowych ani żadnych dodatkowych usług. W jej przypadku zastosowanie mają zwykłe reguły gospodarności i dbania o własny majątek.

Odpowiedź:

Zgodnie z uchwałą NSA z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21:

To zatem podatnik decyduje o tym czy „powiązać” określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem. (...)

Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Zasadą jest zatem kwalifikowanie przychodów do źródła - najem, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii „związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą” - do przychodów z działalności gospodarczej.

Przychody z najmu zaliczane są zatem bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że przedmiot najmu stanowi składnik majątkowy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Stosownie do art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatnika ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych...