Najem firmowych nieruchomości w trakcie zawieszenia działalności

Skoro przedsiębiorca rozpoczął wynajmowanie nieruchomości jako osoba prowadząca działalność gospodarczą to w trakcie zawieszenia działalności dalej będzie traktowany jak przedsiębiorca z tytułu ich wynajmu. Dopóki nie zlikwiduje działalności nie może traktować wynajmu ww. nieruchomości jako tzw. najmu prywatnego. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który planuje zawiesić działalność gospodarczą, w ramach której wynajmuje nieruchomości, i czasowo „wycofać” te nieruchomości z tej działalności. Nieruchomości te miałyby jednak dalej być wynajmowane w ramach tzw. najmu prywatnego, tyle że długoterminowo i w związku z tym chciałby opłacać z tego tytułu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Następnie w kolejnym okresie letnim przedsiębiorca wznowi działalność gospodarczą i ponownie będzie wynajmować ww. nieruchomości w ramach tej działalności.

Zdaniem przedsiębiorcy, jako że usługi zakwaterowania i wynajem długoterminowy to inna działalność, niepowiązana ze sobą bezpośrednio, to wspomniane nieruchomości może wynajmować prywatnie długoterminowo poza działalnością gospodarczą. To podatnik decyduje o tym czy dany składnik majątku będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej i jak długo.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza zakończenia prowadzenia tej działalności. Z tej też przyczyny podmiot, który formalnie zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, do momentu zlikwidowania tej działalnośc...