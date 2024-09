Nagrody dla pracowników w ramach grywalizacji opodatkowane PIT

Nagrody (udostępnione kursy) pracownikom w ramach grywalizacji stanowią dla tych osób nieodpłatne świadczenie stanowiące przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Również pracownicy tymczasowi otrzymując ww. kursy uzyskają przychód. W tym przypadku, przychody należy przyporządkować do przychodów z innych źródeł. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że wprowadziła projekt tzw. grywalizacji, którego celem jest zmobilizowanie pracowników do osiągnięcia większej produktywności i dodatkowego zaangażowania w pracy. W ramach grywalizacji spółka będzie za uzyskane przez te osoby osiągnięcia przyznawać im określone punkty. Uzyskane punkty pracownicy oraz pracownicy tymczasowi będą mogli następnie wymienić na różnego rodzaju nagrody, w tym między innymi kursy lub szkolenia. Kursy te nie będą miały żadnego związku z przedmiotem działalności spółki ani zadaniami wykonywanymi przez pracowników oraz pracowników tymczasowych. Tytułem przykładu, takim kursem będzie mógł być kurs fotografii.

Przyznawane kursy będą miały charakter bezzwrotny i będą odbywały się nieodpłatnie - wymienione kategorie osób wymieniać będą jedynie punkty uzyskane w ramach grywalizacji. Kursy są finansowane ze środków obrotowych spółki. Natomiast zasady przekazywania kursów na rzecz pracowników oraz pracowników tymczasowych wynikać będą z regulaminu.

Spółka zaznaczyła, że sama grywalizacja będzie również zmierzała do polepszenia relacji z pracownikami, pracownikami tymczasowymi i współpracownikami, a jednocześnie stanowić będzie swojego rodzaju działania reklamowe i marketingowe, gdyż tego rodzaju projekt z pewnością będzie zachwalany przez uczestników, co pozytywnie wpłynie na postrzeganie spółki przez osoby niezwiązane ze spółką (będzie tu do czynienia z tzw. employer branding).

W związku z powyższym spółka zapytała, czy w związku z udostępnieniem kursów pracownikom/pracownikom tymczasowym powstanie po ich stronie przychód stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem spółki - nie.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał:

Kwestia przychodu z nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach stosunku pracy była przedmiotem rozstrzygnięcia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny. I tak, w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) Trybunał Konstytucyjny wskazał na kryteria, którymi należy się kierować przy określeniu, czy w konkretnym przypadku dochodzi do nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika.

Definiując pojęcie „innych nieodpłatnych świadczeń” jako przychodu, w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Trybunał Konstytucyjny wskazał, że za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które: