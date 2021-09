Nabycie sprawdzające. Nowe narzędzie kontroli będzie zbyt radykalne?

Zgodnie z projektem dużej nowelizacji ustaw podatkowych, do ustawy o KAS wprowadzona ma zostać konstrukcja nabycia sprawdzającego. To narzędzie pozwoli urzędom skarbowym i celno-skarbowym na prowadzenie – za pośrednictwem upoważnionych pracowników/funkcjonariuszy – nabycia towarów lub usług w celu sprawdzenia wykonywania określonych obowiązków. Jeśli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, to kontrolerzy będą mogli wymierzać kary grzywny w formie mandatów karnych.

Projektowane narzędzie sprawdzające krytykują m.in. eksperci Związku Przedsiębiorców i...