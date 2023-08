Na wynajmie zarabia 800 tys. Polaków. Eksperci apelują o uregulowanie rynku

Aktualnie na wynajmie mieszkań w Polsce zarabia ok. 800 tys. osób, a na rynku znajduje się 1,1 mln lokali oferowanych do wynajęcia przez osoby prywatne. Eksperci wskazują, że ten segment ulega stopniowej profesjonalizacji, ale potrzebne jest lepsze uregulowanie rynku, by odpowiednio zabezpieczyć interesy najemców i wynajmujących.