Na co zwrócić uwagę podczas rozliczania umowy z programistą?

Outsourcing usług informatycznych w ciągu ostatnich lat zyskał ogromną popularność. Coraz więcej specjalistów z branży IT, a zwłaszcza grafików, programistów, testerów czy tzw. etycznych hakerów (ang. white hats) jest zatrudnianych w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Czy rzeczywiście to dla pracodawcy tańsze i lepsze rozwiązanie niż umowa o pracę? Na co warto zwrócić uwagę podczas zawierania i rozliczania umowy z programistą i komu przysługują prawa autorskie do stworzonego programu?