MZ: Od 1 lipca br. dzieci nadal mają prawo do świadczeń

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pobieranie przez dzieci do 18 roku życia renty rodzinnej z dniem 1 lipca 2022 r. przestało być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego, ale nie wpłynęło w żaden sposób na prawo tej grupy do korzystania w pełnym zakresie ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dzieci z tej grupy zachowały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską.