MZ o nowej składce zdrowotnej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1532 i 1532-A)) zakłada, że podstawą wymiaru będą co do zasady rzeczywiste dochody osiągane z prowadzonej działalności w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Oznacza to, że od przyszłego roku zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca, będą płacić składkę zdrowotną proporcjonalnie do swojego dochodu. Wszystkie pieniądze z tego tytułu trafią do Narodowego Funduszu Zdrowia i zostaną wykorzystane na poprawę jakości świadczeń medycznych i zdrowia Polaków po Covid-19 - wyjaśniła Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską.