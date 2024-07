MRPiPS o zmniejszeniu czternastej emerytury w 2024 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie określające, że wypłata 14. emerytury nastąpi we wrześniu 2024 r. oraz że świadczenie wyniesie 1780,96 zł, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura. Taką kwotę otrzymają osoby, które pobierają emeryturę w wysokości do 2900 zł brutto. W 2023 roku 14. emerytura była wypłacana dla większości emerytów w kwocie 2650 zł, kwota ta była wyższa o 869 zł niż proponowana obecnie.

Interpelacja nr 3347 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmniejszenia kwoty 14. emerytury w 2024 r.

Szanowna Pani Minister!

Podczas mojego wczorajszego dyżuru w biurze poselskim w Garwolinie zgłosił się do mnie przedstawiciel organizacji emerytów w sprawie opublikowanych przez media informacji dotyczących mniejszej kwoty 14. emerytury w 2024 roku. Po sprawdzeniu informacji okazuje się, że Rada Ministrów przyjęła kilka dni temu rozporządzenie określające, że wypłata 14. emerytury nastąpi we wrześniu 2024 r. oraz że świadczenie wyniesie 1780,96 zł, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura. Taką kwotę otrzymają osoby, które pobierają emeryturę w wysokości do 2900 zł brutto. Należy przypomnieć, że w 2023 roku 14. emerytura była wypłacana dla większości emerytów w kwocie 2650 zł, to była kwota wyższa o 869 zł niż proponowana obecnie.

Premier D. Tusk w czasie kampanii parlamentarnej w 2023 roku mówił: „(…) nic, co dane, nie będzie odebrane w ramach programów społecznych, które wprowadził PiS (…)”. Emeryci czują się rozgoryczeni i oszukani przez obecny rząd.

Zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy rząd Donalda Tuska zmieni zdanie w tej kwestii i posłucha apeli emerytów, aby nie zmniejszać kwoty wypłaty 14. emerytury i aby wynosiła ona, tak jak w 2023 roku, 2650 zł?

Poseł Grzegorz Woźniak

Garwolin, 4 czerwca 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3347 w sprawie zmniejszenia kwoty 14. emerytury w 2024 r.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 3347 Pana Posła Grzegorza Woźniaka w sprawie zmniejszenia kwoty 14. emerytury w 2024 r., proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

Zasady wypłaty, grupa osób uprawnionych oraz wysokość kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 14. emerytury) określały, od początku funkcjonowania tego świadczenia, przepisy ustawowe.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów po raz pierwszy zostało wypłacone w 2021 r.1 Przyjęto wówczas, że osobom pobierającym świadczenie podstawowe w wysokości do 2900 zł, świadczenie dodatkowe ma być ...