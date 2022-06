MRiT szykuje nowy pakiet dotyczący wspierania mieszkalnictwa

Nowe regulacje dotyczą określonych środków mających pomóc w poprawie warunków życia w istniejącym zasobie mieszkaniowym. Takie rozwiązania to grant na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji odnawialnego źródła energii w budynkach wielorodzinnych oraz wyższa premia i grant na pokrycie łącznie do 40 proc. kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Te rozwiązania przewidziano dla budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych lub społecznych inicjatyw mieszkaniowych.

Nowością będą także premie i granty na pokrycie do 80 proc. kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne. Chodzi o budynki należące do samorządów lub spółek z większościowym udziałem samorządów.

Nowy projekt ...