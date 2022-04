MRiT: Okres korzystania z Małego ZUS-u Plus nie będzie wydłużony

Interpelacja nr 31748 do ministra rozwoju i technologii w sprawie zmian w przepisach dotyczących zastosowania Małego ZUS-u Plus poprzez wydłużenie okresu opłacania obniżonej stawki na ubezpieczenia społeczne

Dzięki wprowadzeniu tzw. Małego ZUS-u Plus mali przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mają możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, a wysokość składki jest proporcjonalnie uzależniona od wysokości uzyskanego rok wcześniej dochodu. Dla przykładu przedsiębiorca, którego średniomiesięczny dochód w 2021 r. wyniósł 3 tys. zł, w 2022 r. zapłaci na ubezpieczenia społeczne ok. 474 zł miesięcznie. Rozwiązanie to cieszy się sporym zainteresowaniem wśród beneficjentów.

Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Część przedsiębiorców, którzy już korzystają z Małego ZUS-u Plus, po nowym roku nadal się do niego kwalifikuje. Jednak wiele najmniejszych firm, których kondycja finansowa nie wróciła do poziomu zbliżonego do okresu sprzed pandemii, a które nie mają już możliwości zastosowania niskich składek, zamyka bądź zawiesza swoją działalność, gdyż nie jest w stanie opłacać pełnej składki na ubezpieczenia społeczne (łącznie, pełne składki ZUS na rok 2022, bez składki zdrowotnej, wyniosą 1211,28 zł).

Wydaje się, iż dla tej kategorii przedsiębiorców dobrym rozwiązaniem byłoby wydłużenie okresu uprawniającego do zastosowania preferencyjnej składki. Tego typu postulaty podnoszą drobniejsi przedsiębiorcy, którzy w związku z obecną sytuacją rynkową po pandemii mają problemy z płynnością finansową, a utrzymanie poziomu niskich składek pozwoliłoby im przetrwać ten trudny czas.

Pytanie:

Czy resort dostrzega możliwość zmian w przepisach dotyczących zastosowania Małego ZUS-u Plus poprzez wydłużenie okresu opłacania obniżonej stawki?

Poseł Marek Polak

23 lutego 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 31748 w sprawie zmian w przepisach dotyczących zastosowania Małego ZUS-u Plus poprzez wydłużenie okresu opłacania obniżonej stawki na ubezpieczenia społeczne

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 31748 Pana Posła Marka Polaka w sprawie zmian w przepisach dotyczących zastosowania Małego ZUS-u Plus poprzez wydłużenie okresu opłacania obniżonej stawki na ubezpieczenia społeczne, po konsultacji z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, informuję jak poniżej.

Kwestia obowiązku ubezpieczenia społecznego została uregulowana przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: u.s.u.s.). Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność (w tym gospodarczą) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który jej wykonywanie zostało zawieszone na podstawie art. 36aa u.s.u.s. oraz przepisów ustawy z dnia 6...