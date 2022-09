MRiT o opłacie planistycznej: Będzie możliwość rozłożenia należności na raty

Interpelacja nr 35043 do ministra rozwoju i technologii w sprawie opłaty planistycznej

Szanowny Panie Ministrze,

od mojego biura poselskiego w Rzeszowie zgłaszają się przerażeni właściciele nieruchomości, informując mnie, że docierają do nich informacje, iż opłatą planistyczną (inaczej zwaną też rentą planistyczną) mają być objęci wszyscy właściciele nieruchomości i że od nich, oprócz osób najuboższych, opłata ma być bezwzględnie ściągnięta. Zagrożenie to uważają w sposób jednoznaczny jako zamach na ojcowiznę i powrót do rozwiązań rodem z lat stalinowskich (tj. na terytorium Polski z lat 40. i 50. XX w.), gdzie chłopów mających ziemię uważano za kułaków, z którymi należy bezwzględnie walczyć. Zwracają uwagę, że obecne rozwiązanie dotyczące opłaty planistycznej, czyli że może być pobierana w ciągu 5 lat od zmiany planu miejscowego, i to tylko w przypadku zbycia nieruchomości, uważają za rozwiązanie właściwe, którego absolutnie pod żadnym pozorem nie wolno zmieniać. Podkreślają, że obecnie stosowany mechanizm chroni ojcowiznę, a jednocześnie stanowi właściwy mechanizm przeciwstawiający się spekulacji nieruchomościami.

Wobec powyższego przesyłam pytanie: Czy zostanie utrzymany mechanizm gwarantujący, że jeśli właściciel nieruchomości nie dokona zbycia tej nieruchomości w ciągu 5 lat od wprowadzenia lub zmiany w planie miejscowym, to opłata planistyczna nie będzie nałożona?

Posłowie:

Paweł Poncyljusz, Joanna Frydrych, Marta Wcisło

1 sierpnia 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 35043 w sprawie opłaty planistycznej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na zapytanie Pana Posła Pawła Poncyliusza, Pani Poseł Joanny Frydrych oraz Pani Poseł Marty Wcisło nr 35043 z 5 sierpnia 2022 r., skierowane do Ministra Rozwoju i Technologii, przedstawiam poniższe informacje.

Sporządzany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369) stanowi pierwszy etap długo wyczekiwanej przez samorządy i organizacje branżowe związane z planowaniem przestrzennym reformy tego komponentu procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja zakłada wprowadzenie szeregu działań naprawczych odnoszących się do najczęściej wymienianych wad systemu planowania przestrzennego.

Zaproponowane zmiany mają na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planist...