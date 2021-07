Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 01.07.2021 MRiPS: Polski Ład ograniczy umowy śmieciowe Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? Jak wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Polskiego Ładu zaprezentowano szereg propozycji dotyczących wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Jedną z nich jest ograniczenie w stosowaniu „umów śmieciowych”, poprzez pełne oskładkowanie umów zlecenia. W ramach prac nad projektem ustawy w tym zakresie resort nie przewiduje oskładkowania umów zlecenia uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów do ukończenia 26 lat i oskładkowania umów o dzieło. Interpelacja nr 24332 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie propozycji przedstawionej podczas prezentacji Polskiego Ładu, dotyczącej likwidacji umów cywilnoprawnych Szanowny Panie Ministrze! Podczas prezentacji tzw. Polskiego Ładu zapowiedziano stopniową likwidację umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło), nazywanych umowami śmieciowymi. Pełne oskładkowanie umów zlecenia (wraz ze składkami na NFZ) będzie ogromnym ciosem w portfele przedsiębiorców, ale co ważniejsze, przede wszystkim pracowników. Zmiana ta oznacza w praktyce, że studenci do 26. roku życia nie będą mogli się już dłużej cieszyć z ulgi podatkowej. Zamiast tego czeka ich przekazanie części zarobionych pieniędzy na tzw. składkę zdrowotną, tym samym w ich portfelach zostanie mniej pieniędzy. W środowiskach studentów krąży opinia, iż to działanie ma na celu tylko i wyłącznie dofinansowanie NFZ kosztem m in. środowiska akademickiego. Rząd zastanawia się także nad wprowadzeniem przymusowego opłacania ZUS przy umowach o dzieło, co byłoby całkowitym pogrzebaniem większości rynku działającego w oparciu o takie kontrakty. Specjaliści rynku pracy podkreślają, iż tego typu zmiany rozbudują szarą strefę, przez co większość studentów będzie zmuszona pracować na czarno. Do tej pory każdy zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej mógł sam zdecydować, czy chce przeznaczać swoje wynagrodzenie na składkę zdrowotną. Propozycje w ramach Polskieg...

