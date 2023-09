MRiPS o zmianach w ustawie o emeryturach pomostowych

Tegoroczna nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych zakłada, że z dniem 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie przepisy, które pozwolą przejść wcześniej na emeryturę także tym osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r. W ustawie uchylony został bowiem warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy w szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r. Pozostał jednak przepis, zgodnie z którym jedną z przesłanek do otrzymania emerytury pomostowej jest wykonywanie po dniu 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Tegoroczna nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych zakłada, że z dniem 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie przepisy, które pozwolą przejść wcześniej na emeryturę także tym osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r. W ustawie uchylony został bowiem warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Pozostał jednak przepis, zgodnie z którym jedną z przesłanek do otrzymania emerytury pomostowej jest wykonywanie po dniu 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ww. ustawy.

W związku z takim kształtem ustawy zwróciły się do mnie osoby posiadające nawet ponad dwudziestoletni staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które nie spełniają wymogu zatrudnienia w takich warunkach po dniu 31 grudnia 2008 r. Uważają taki stan za krzywdzący i społecznie dyskryminujący. Postulują w związku z tym usunięcie tego warunku.

Pytanie: Czy ministerstwo widzi możliwość wyjścia naprzeciw oczekiwaniom pracowników legitymujących się wymaganym stażem pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które jednak z powodu wskazanego w ustawie wymogu nie mogą skorzystać z emerytury pomostowej?

Poseł Marek Polak

23 sierpnia 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 44013 w sprawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 44013 Posła na Sejm RP Pana Marka Polaka w sprawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, przekazaną przy piśmie znak: K9INT44013, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie ze znowelizowaną w dniu 28 lipca br.1 ustawą o emeryturach pomostowych, prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwać, co do zasady pracownikowi, który:

urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,

osiągnął wiek co najmniej 55 lat (w przypadku kobiety) i co najmniej 60 lat (w przypadku mężczyzny),

ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wynoszący co najmniej 15 lat,

ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,

po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Jak widać zatem ww. nowelą zostanie uchylony2 warunek, o którym była mowa w pkt 5 art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych, to jest konieczność wykonywania przed dniem 1 stycznia 1999 r. prac w szczególnych warunkach lub w szczeg&o...