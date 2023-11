MRiPS o funkcjonowaniu rad pracowników

Pracodawca w terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników przez pracowników przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informacje dotyczące rady pracowników według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy. Dane dotyczące podmiotów, które zgłosiły powołanie u siebie rady pracowników zawierają informacje, których ustawodawca żąda wprost tj. nazwę pracodawcy, adres, datę utworzenia rady pracowników, liczbę członków rady, zawarcie porozumienia z radą pracowników, zakres porozumienia. Dane dotyczące powołania u danego pracodawcy rady pracowników, nie mają - w ocenie organu - charakteru informacji publicznej.

Interpelacja nr 44205 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie funkcjonowania rad pracowników

Szanowna Pani Minister,

w związku z otrzymanym zaproszeniem do udziału w IV Ogólnopolskim Forum Rad Pracowników, którego głównym celem jest propagowanie idei zwiększania dialogu społecznego w miejscu pracy, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Pani ministerstwie posiada aktualną listę działających u pracodawców rad pracowników zgłaszanych przez pracodawców zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji?

2. Wnoszę o przekazanie takiej listy firm, w których działają rady pracowników, w formie pliku elektronicznego.

3. Czy weryfikowany jest przez ww. departament obowiązek nałożony na pracodawców zatrudniających ponad 50 pracowników, wynikający z art. 18 ww. ustawy, tj.: „pracodawca w terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników jest zobowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw pracy informacje dotyczące wyborów rad pracowników wg wzoru stanowiącego załącznik do ustawy”?

4. Czy wysyłane są pisma do pracodawców, którzy zgłosili kadencję rady pracowników, a po 4 latach nie zgłaszają kolejnej kadencji, z wezwaniem do udzielenia informacji, dlaczego nie zgłaszają kolejnej kadencji?

5. Czy są wysyłane takie informacje o pracodawcach, którzy nie zgłosili kolejnej kadencji rady pracowników, do Państwowej Inspekcji Pracy celem przeprowadzenia kontroli u danego pracodawcy, czy rada pracowników kolejnej kadencji działa bądź czy pracodawca złamał zapisy art. 11 ust. 5 ustawy: „Pracodawca jest obowiązany do powiadomienia pracowników o prawie do wyboru członków kolejnej rady pracowników co najmniej na 60 dni przed upływem kadencji rady pracowników”?

6. Czy w związku z odpowiedzialnością karną za łamanie przepisów ustawy w postaci kary ograniczenia wolności albo grzywny:

„Art. 19. 1. Kto wbrew przepisom ustawy:

1) uniemożliwia utworzenie rady pracowników;

2) nie podaje informacji, o której mowa w art. 7 ust. 5;

3) nie organizuje wyborów rady pracowników lub je utrudnia" (&hell...