MRiPS chce oddzielić status bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozwiązaniami powiatowe urzędy pracy realizują zadania związane z obowiązkiem zgłaszania każdego bezrobotnego do ubezpieczenia zdrowotnego w tym na bieżąco korygują te zgłoszenia oraz obliczają i przekazują składki do ZUS. Z uwagi na ograniczony przepisami dostęp do zasiłków dla bezrobotnych to właśnie ubezpieczenie zdrowotne istotnie wpływa na skalę polskiego bezrobocia. W końcu czerwca 2022 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 818 tys. osób, a stopa bezrobocia wyniosła 4,9 %. W związku z powyższym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podjęto prace analityczne nad wprowadzeniem rozwiązań prawnych umożliwiających oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego.