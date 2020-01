MR szykuje ustawę o wzajemnym uznawaniu towarów w UE

Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt nowej ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim. Nowa ustawa ma dostosować polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które zacznie obowiązywać już 19 kwietnia 2020 r.

Polskie prawo zostanie dostosowane do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z 19 marca 2019 r. ws. wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008. Nowe prawo zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 19 kwietnia 2020 r. Regulacje mają w założeniu pozwolić na szersze i skuteczniejsze funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania.

„Dobrze funkcjonująca zasada wzajemnego uznawania powinna zlikwidować ryzyko dla firm, że ich produkty nie dostaną pozwol...