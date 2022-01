Można już złożyć wniosek do ZUS o rodzinny kapitał opiekuńczy i świadczenie wychowawcze

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie do 12 tys. zł.

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczy rodzic musi złożyć elektronicznie wniosek. Od 1 stycznia 2022 r. może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzic dziecka, który ma numer PESEL może też od 1 stycznia 2022 r. złożyć wniosek RKO-R przez portal Emp@tia. Taki rodzic będzie mógł złożyć wniosek także przez bankowość elektroniczną – po uruchom...