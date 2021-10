Możliwość wystawienia faktury korygującej „do zera”

Przedsiębiorca wystawił w 2015 r. fakturę za obsługę techniczną podczas imprezy na Uczelni. Jako nabywcę podał Radę Uczelnianą Studentów. Faktura została wykazana w ewidencji sprzedaży i podatek VAT został zapłacony. Usługa została wykonana zgodnie z zawartą umową. Po złożeniu faktury Uczelnia odmówiła zapłaty. Przedsiębiorca wystąpił do sądu lecz sąd przyznał rację Uczelni i faktura nie została zapłacona. Czy jest on uprawniony do wystawienia faktury korygującej do zera?