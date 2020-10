Możliwość korekty faktury po zaprzestaniu działalności

Skoro podatnik zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem, utracił status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT i odpowiednio faktur korygujących, tym samym nie jest zobowiązany i uprawniony do wystawienia faktury korygującej - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który wystawił fakturę VAT za wykonanie opinii sądowej dot. kalkulacji szkody komunikacyjnej działając jako podatnik VAT czynny. Podatnik odprowadził podatek należny wynikający z przedmiotowej faktury do Urzędu Skarbowego. Po ponownym rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy przez Sąd Rejonowy - Sąd obniżył należność wynikającą z faktury wystawionej wcześniej za usługę wykonania opinii sądowej dot. kalkulacji szkody. Z uwagi na obniżenie przez orzeczenie Sądu należności wynikającej z faktury, podatnik chce skorygować przedmiotową fakturę. Jednakże na chwilę obecną zakończył pełnić funkcję biegłego sadowego oraz złożył informacje do Urzędu Skarbowego o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podatnik chciał wiedzieć jak powinien rozliczyć korektę ww. należności. Jego zdaniem, ponieważ VAT został opłacony to pozostałą należność należałoby potraktować jako należność nie podlegającą podatkowi VAT i wystawić rachunek bez uwzględnienia podatku VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Z kolei obowiązek składania deklaracji wprowadza przepis art. 99 ustawy. I tak w art. 99 ust. 1 ustawy wskazano, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Natomiast stosownie do treści art. 99 ust. 12 zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej wysokości.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę tow...