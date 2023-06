Możliwość korekty faktury oraz rozliczenia VAT po zlikwidowaniu działalności

W przypadku gdy błędnie została opodatkowana dostawa, która to czynność powinna korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, były przedsiębiorca ma prawo do skorygowania wystawionej faktury i skorygowania rozliczenia podatku VAT, w związku z powstaniem nadpłaty w podatku, również po zakończeniu działalności gospodarczej i wyrejestrowaniu z rejestru czynnych podatników VAT.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który w czerwcu 2018 r., jako czynny podatnik VAT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, dokonał dostawy nieruchomości zabudowanej. Dostawa była potwierdzona aktem notarialnym. Poza tym podatnik wystawił fakturę VAT z wykazaną kwotą podatku należnego. Podatek ten rozliczył w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2018 r.

Okazało się, że w momencie dostawy przedmiotowej nieruchomości podatnik błędnie zastosował stawkę podstawową podatku VAT, gdzie faktycznie, w związku ze spełnieniem przesłanek wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zastosować należało zwolnienie przedmiotowe. W związku z tym powstała nadpłata w podatku od towarów i usług, poprzez wykazanie i uregulowanie podatku w niewłaściwej wysokości. Możliwość zastosowania wyżej wymienionego zwolnienia z opodatkowania, do przedmiotowej dostawy, potwierdza również wynik kontroli naczelnika urzędu skarbowego przeprowadzonej u jego kontrahenta (nabywcy przedmiotowej nieruchomości zabudowanej).

W lipcu 2018 r. przedsiębiorca zakończył prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Były przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy w związku z tym, że błędnie została opodatkowana dostawa przedmiotowej nieruchomości zabudowanej, która to czynność powinna korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, ma on prawo do skorygowania wystawionej faktury i skorygowania rozliczenia podatku VAT, w związku z powstaniem nadpłaty w podatku, również po zakończeniu działalności gospodarczej i wyrejestrowaniu z rejestru czynnych podatników VAT. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z powyższym stanowiskiem i podatnik wniósł skargę na tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. WSA uchylił skarżoną interpretację - wyrokiem z 19 czerwca 2019. sygn. akt I SA/Bd 250/19. Dyrektor KIS wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z 19 stycznia 2023 r., sygn. akt I FSK 1908/19, ją oddalił.

...