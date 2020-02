Moment zaliczenia do kosztów składki na PPK

Spółka z o.o. zatrudnia 478 pracowników. W październiku 2019 r. zarząd spółki podpisał umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z instytucją finansową, a w listopadzie 2019 r. umowę o prowadzenie PPK. Pierwsze składki na PPK zostały pobrane od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK, czyli z wynagrodzenia należnego za listopad 2019 r., wypłaconego do 10 grudnia 2019 r. W którym okresie koszty składki na PPK stanowić będą dla spółki koszt uzyskania przychodu?

Zarówno składki pracowników, jak i składka pracodawcy zostaną przekazane do instytucji finansowej w terminie do 15 stycznia 2020 r.

Stosownie do art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 4ga, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 4ga (art. 15 ust. 1da ustawy o CIT).

Stosownie do art. 15 ust. 4ga ustawy o CIT, wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40a, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod ...