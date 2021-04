MKiŚ o dopłatach do rachunków za prąd

Interpelacja nr 21607 do ministra finansów, ministra klimatu i środowiska w sprawie dopłat do rachunków za prądu

Szanowny Panie Ministrze,

epidemia koronawirusa sprawiła, że szkoły zostały zamknięte, a znaczna część przedsiębiorstw zdecydowała się na pracę w domu. Nauka nie ma trybu stacjonarnego, tylko odbywa się za pomocą Internetu i jest to tzw. nauka zdalna. Rodziny zmuszone zostały do zakupu dodatkowego sprzętu, za pomocą którego ich pociechy będą mogły uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Dodatkowym obciążeniem jest prowadzenie tzw. home office. Praca wykonywana przez dorosłych również odbywa się za pomocą sprzętu, który ma dostęp do Internetu.

Wynikiem nauki i pracy zdalnej są wysokie rachunki za prąd. Trud bytu w dzisiejszych czasach jest na bardzo wysokim poziomie. Wielu rodzin nie stać na comiesięczne opłaty związane z rachunkami za prąd, gdyż ich etaty zostały zredukowane, musiały zainwestować w dodatkowy sprzęt dla pociech do nauki bądź w wyniku epidemii ich członkowie utracili pracę. Średnio jedna osoba będąca na zdalnym nauczaniu pobiera tyle prądu, że jego koszt jest większy o 55 zł. Co w przypadku gdy oboje rodziców pracują zdalnie, a rodzina liczy powyżej 5 osób?

Szanowny Panie Ministrze, decyzją rządu było zamknięcie szkół i wprowadzenie nauki zdalnej. W wyniku tej decyzji każdy rodzinny budżet uległ drastycznej zmianie. Rachunki są coraz wyższe, a rozwój rynku pracy oraz gospodarki zatrzymał się w miejscu. Wnioskuję, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dopłat do rachunków za prąd, ponieważ sytuacja, w jakiej znalazły się polskie rodziny, nie jest wynikiem ich działań, lecz zaleceniem rządu.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stosownego stanowiska i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Jaka jest opinia Pana Ministra na temat ww. kwestii? Czy zostaną wprowadzone dopłaty w formie rekompensat do prądu? Jeśli tak, to kiedy? W jakiej kwocie będą wypłacane rekompensaty i komu będą przysługiwać? W jaki sposób rząd planuje odciążyć odbiorców prądu, tak aby w wyniku panującej epidemii nie ponosili konsekwencji związanych z wyższymi rachunkami za prąd? Czy ministerstwo pracuje nad wprowadzeniem zmian mających na celu pomoc polskim rodzinom?

Posłanka Urszula Nowogórska

16 marca 2021 r.

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej z dnia 23 marca 2021 r., znak: K9INT21607, skierowaną do Ministra Finansów oraz do Ministra Klimatu i Środowiska, w sprawie dopłat do rachunków za prąd, przekazuję poniżej stosowne wyjaśnienia.

1) Jaka jest opinia Pana Ministra na temat w/w kwestii?

Trwająca już ponad rok pandemia choroby COVID-19 jest sytuacją absolutnie wyjątkową zarówno w skali Polski, jak i świata. Wymusiła ona na nas wszystkich zwiększone środki ostrożności, a co za tym idzie zmianę przyzwyczajeń, sposobu funkcjonowania w wykonywaniu naszych obowiązków służbowych, edukacyjnych przekładając się na zmianę stylu życia. Sytuacja ta wiąże się również ze wspomnianą przez Panią Poseł zmianą trybu nauczania i pracy - ze stacjonarnego w zakładach pracy, szkołach czy uczelniach na tryb zdalny w naszych gospodarstwach domowych, gdzie nastąpiło na niespotykaną dotąd skalę wykorzystanie internetu i sprzętu komputerowego.

W tym miejscu należy zauważyć, że wzrost wysokości rachunków za energię elektryczną w gospodarstwach domowych korzystających z nauczania czy pracy zdalnej, nie wynika z czynników zewnętrznych wpływających na kształtowanie się poziomu cen i stawek opłat energii elektrycznej dla odbiorców energii, a jest konsekwencją zużywania większych ilości energii elektrycznej w wyniku intensywniejszego używania sprzętu elektronicznego oraz przebywania przez wiele godzin w gospodarstwach domowych. Należy mieć zatem na uwadze, że podjęcie działań związanych z możliwością wsparcia polskich rodzin z tego tytułu nie leży w kompetencjach Ministra Klimatu i Środowiska.

Jednocześnie, mając na uwadze powyższe, chciałbym poinformować o prowadzonych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pracach nad projektem zmiany ustawy - Kodeks pracy, które mają na celu wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy. Jednym z założeń ww. projektu jest zobowiązanie pracodawcy do dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, jak również do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej (w tym kosztów energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych).

