Ministerstwo Finansów rusza z akcją „Weź paragon”

Rozpoczęła się nowa edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Weź paragon”. Ministerstwo Finansów liczy na to, że Polacy staną się bardziej świadomi znaczenia brania i wydawania paragonów fiskalnych. Resort zwraca teraz mocniejszą uwagę m.in. na to, że wydruk z karty płatniczej nie zastępuje paragonu. Akcja potrwa do końca sierpnia br.

– Wydanie paragonu w sklepie, restauracji czy na stacji paliw ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego, ale również dla nas wszystkich. W akcji „Weź paragon” chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. Otrzymanie paragonu to prawo konsumenta i podatnika. Paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy – mó...