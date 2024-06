Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada utworzenie cybertarczy

W najbliższych latach Polska stworzy tzw. cybertarczę – zapowiedziało Ministerstwo Cyfryzacji. To pakiet różnych działań, które mają docelowo zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa kraju. Plany obejmują m.in. inwestycje w infrastrukturę i systemy, regularne przeglądy bezpieczeństwa, rozwój kompetencji, a także poprawę reakcji na ewentualne incydenty.

Projekt cybertarczy ma objąć szereg działań i inwestycji w programy zwiększające cyberbezpieczeństwo instytucji i krajowych podmiotów. W sumie w najbliższych 2 latach na te cele przeznaczonych zostać ma do 3 mld zł ze środków krajowych i unijnych.

Pakiet prowadzonych działań obejmuje m.in. wzmocnienie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego, co będzie powiązane z budową i rozwojem lokalnych centrów cyberbezpieczeństwa (centra usług wspólnych w obszarze IT). Do 2029 r. powstać ma również Centrum Cyberbezpiecze...