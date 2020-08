Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nową ustawę o otwartych danych

Resort cyfryzacji przedstawił projekt nowej ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Przepisy zostaną dostosowane do aktualnych wymogów unijnych. W efekcie zwiększona zostać ma ilość danych sektora publicznego, które są udostępniane do wykorzystania. Zmiany mają sprzyjać wzrostowi innowacyjności gospodarki i poprawie jakości życia.

Nowa ustawa zastąpi obowiązującą obecnie ustawę z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1446). Podstawowym celem nowych regulacji jest dostosowanie krajowych przepisów do dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1024 z 20 czerwca 2019 r. ws. otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

W praktyce zwiększeniu ulec powinna ilość danych sektora publicznego, które są dostępne do ponownego wykorzystania. Unijna dyrektywa zakłada m.in. wprowadzenie kategorii danych o wysokiej wartości, które co do zasady muszą być udostępniane nieodpłatnie i w formacie nadającym się do ...