Minimalne wynagrodzenie 2025: To będzie problem dla przedsiębiorców

Informowaliśmy już, że rząd przeforsował wyższą niż zakładano wcześniej podwyżką płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 r. Kontestuje to stanowisko Konfederacja Lewiatan, która uważa, że ta decyzja jest przykładem łamania zasad dialogu społecznego, pogłębi problemy firm i przyczyni się do większego spadku zatrudnienia.

Płaca minimalna w wysokości 4666 zł, a nie jak wcześniej zakładano 4626 zł - tyle będzie wynosić minimalne wynagrodzenie w 2025 r. Natomiast minimalna stawka godzinowa od stycznia przyszłego roku będzie wynosić 30,50 zł. Oznacza to wzrost płacy minimalnej o 366 zł, w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 r. (4300 zł), tj. o ok. 8,5%. Skutkiem tego będzie także m.in. podwyżka składek ZUS przedsiębiorców, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Rząd mógł na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego przedstawić informację o konieczności weryfikacji wysokości minimalnego wynagrodzenia w związku ze zmianą przewidywanego w 2025 roku wskaźnika inflacji z 4,1% w lipcu do 5% we wrześniu. Ale tego nie zrobił.

– Znowu zabrakło dialogu. Przedsiębiorcy liczyli na jakościową zmianę stanowienia prawa, powrót do stołu i dialogu społecznego. Tymczasem w tym zakresie nic się nie zmieniło, a chaos i brak koordynacji działań powoduje sytuacje kuriozalne. Takie z jaką ma...