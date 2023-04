Miejsce świadczenia przy dostawie towarów przy transakcji wielostronnej - część II

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna to transakcja, w której - co do zasady - uczestniczą trzej podatnicy zarejestrowani do VAT w trzech krajach UE. Formalnie pierwszy uczestnik obrotu dokonuje dostawy na rzecz drugiego, drugi zaś na rzecz trzeciego, jednak faktycznie pierwszy uczestnik wydaje towar bezpośrednio trzeciemu. Kontynuujemy omawianie warunkó uznania transakcji za WTT.