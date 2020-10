Miejsce parkingowe dla pracownika a składki ZUS

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że w ramach swojej działalności zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę. W związku z coraz większym zatrudnieniem dochodzi do znaczącego utrudnienia komunikacyjnego związanego z dostępem do miejsc parkingowych, będących własnością jego pracowników. Lokalizacja w obrębie firmy nie zapewnia wystarczającej ilości miejsc parkingowych biorąc pod uwagę skalę działalności spółki. Ze względu na wskazane powyżej okoliczności, przedsiębiorca zawarł umowę z zarządcą budynku, w którym znajduje się siedziba spółki, której przedmiotem jest najem kilkunastu miejsc parkingowych. Na podstawie tej umowy przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty czynszu, którego wysokość zależna jest od ilości najmowanych miejsc parkingowych.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy wartość dofinansowania miejsc parkingowych przez pracodawcę na rzecz pracowników, dzięki którym otrzymują oni korzyść materialną ze względu na cenę niższą niż detaliczna, powinna stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli pracownicy ponoszą z tego tytułu częściową odpłatność. W opinii przedsiębiorcy, wartość dofinansowania tej części świadczenia, za którą pracownik nie ponosi odpłatności (tj. sfinansowanej przez pracodawcę) nie należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorca dodał, że celem działania spółki polegającym na dofinansowaniu nabycia przez pracowników świadczeń miejsc parkingowych jest usprawnienie wykonywania obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy. Umożliwienie pracownikom korzystania z miejsc parkingowych jest dofinansowane przez spółkę. Należność za korzystanie z miejsc parkingowych, która jest objęta dofinansowaniem, jest potrącana z wynagrodzenia pracowników. Opłata uiszczana przez pracowników stanowi cenę niższą niż detaliczna (rynkowa). Wartość dofinansowania miejsc parkingowych, ponoszona przez spółkę stanowi przychód dla korzystających z nich pracowników.