MF zmieni przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy zostaną dostosowane do nowych wymogów unijnych. Projekt przewiduje m.in. rozszerzenie listy tzw. instytucji obowiązanych oraz zmodyfikowanie niektórych definicji.

Projekt zmian ma dostosować polskie prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 ws. zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L nr 156 z 19.06.2018 r., str. 43). Kraje członkowskie Unii Europejskiej miały zaimplementować nowe regulacje do 10 stycznia 2020 r.

W projekcie przewidziano m.in. doprecyzowanie listy instytucji obowiązanych. Katalog zostanie rozszerzony o przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) prowadzących działalność pole...