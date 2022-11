MF wydłuży zwolnienie podatkowe dotyczące przekształcania SPZOZ

Resort finansów opublikował projekt zmian w rozporządzeniu ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ). Zaniechanie poboru podatku będzie mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych do 31 grudnia 2025 r., co oznacza wydłużenie tego okresu o 3 lata.