MF: Ulga dla klasy średniej również dla emeryta

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów. Z ulgi tej może skorzystać każdy podatnik, który uzyskał przychody z pracy na etacie lub z pozarolniczej działalności gospodarczej, w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Z ulgi tej mogą również korzystać emeryci i renciści, którzy uzyskają ww. przychody. Ulga nie zawiera bowiem żadnych ograniczeń podmiotowych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 28556 do ministra finansów w sprawie Polskiego Ładu

W ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono istotne zmiany w ustawie podatkowej. Zgodnie z rządowym uzasadnieniem zmiany te mają na celu między innymi:

stworzenie w Polsce systemu podatkowego w duchu sprawiedliwości społecznej; dostosowanie wymiaru podatku do zdolności podatkowej obywatela - podatnika.

Jednak uchwalona przez Sejm ustawa spowoduje, że obywatele Polski będący na emeryturze, rencie i inni, mający wypracowane świadczenia w kwocie powyżej 4900 złotych brutto, stracą. 10% emerytów, czyli około 900 000 osób, straci finansowo przez obniżenie ich świadczeń w stosunku do tego świadczenia, które pobierają obecnie. Pytanie: Dlaczego i z jakiego powodu część emerytów w Polsce straci poprzez wprowadzenie przepisów zawartych w ustawie? Czyżby te powody to:

kara za zbyt długą aktywność zawodową i ciężką pracę, która pozwoliła na uzyskanie obecnego poziomu zasłużonej emerytury,

kara za nadmierną dbałość o prawidłowy poziom odpisów własnych na przyszłą emeryturę,

kara za to, że emeryt w rozumieniu ustawy chyba nie mieści się w konstytucyjnej zasadzie równości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej?

Ulgę skierowano do tzw. klasy średniej pracowników, gdyż jak określono, ta forma działalności zarobkowej (tj. pracowanie) znajduje się pod szczególną ochroną państwa. Zatem ci, którzy przestali być pracownikami, nie są już pod szczególnym nadzorem państwa i można ich traktować jako grupę niepracujących, którym można zabrać część wypracowanej przez dziesiątki lat emerytury. Powoływanie się w uzasadnieniu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29.05.1996 r. (sygn. akt K 22/95) absolutnie nie usprawiedliwia takiego traktowania niepracujących obywateli Polski i narusza zasadę równości i sprawiedliwości.

Ulga dla „klasy średniej” w „podatkowym restarcie gospodarki” nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwym rozłożeniem podatków i prostotą w jego rozliczeniu dla wszystkich podatników.

Jak po tym, co się stało, mamy traktować słowa pani minister Marleny Maląg w wywiadzie dla „Super Expresu”, które brzmiały w sposób następujący:

„(…) Dla naszego rządu seniorzy są bardzo ważną grupą społeczną, którą powinniśmy otaczać szczególną opieką i okazywać wdzięczność. W końcu to seniorzy są skarbnicą mądrości i doświadczeń, z których dziś my możemy korzystać (…).”?

Rząd RP w uzasadnieniu konieczności wprowadzenia tzw. Nowego Ładu odnosił się do zasad fair play. Zasady te, czyli sprawiedliwa, czysta i uczciwa gra, nie zostały zastosowane wobec emerytów, rencistów i innych grup podatników w ulgach dla klasy średniej.

Jeżeli mówimy o sprawiedliwości społecznej, to jak się odnieść do podatników zaliczanych do służb mundurowych, którzy nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne tak samo jak emeryci z tej grupy?

Art. 32 Konstytucji RP mówi, że:

„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Widocznie emeryci nie mają takich samych praw jak pracujący obywatele tego kraju i mogą być dyskryminowani.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Jaka jest definicja tzw. klasy średniej i jak ją opracowano?

Co to znaczy indywidualna możliwość świadczenia podatkowego i z jakiego źródła praw skorzystano, aby to określić?

Co legło u podstaw takiego zróżnicowania w traktowaniu podatników podatku dochodowego i dlaczego uznano, że dopuszczalne jest przyznanie tzw. ulgi dla klasy średniej wyłącznie pracownikom oraz podatnikom osiągającym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z wyłączeniem podatników, którzy osiągają przychody z innych źródeł, czyli emerytów, rencistów i nie tylko?

...