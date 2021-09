MF stawia na szybszy rozwój zielonych obligacji

Ministerstwo Finansów zamierza przyspieszyć rozwój zielonych obligacji komunalnych i korporacyjnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ułatwień dla emitentów. Polska wyemitowała zielone obligacje skarbowe już w 2016 r. i od tego czasu doszło do czterech tego rodzaju emisji.

Jak wynika z raportu pn. „Zielone finanse w Polsce 2021”, przygotowanego przez UN Global Compact Network Poland razem z partnerami i ministerstwami, tzw. zrównoważone finanse należą obecnie do najbardziej dynamicznych trendów na rynkach finansowych. Szacuje się, że na koniec 2021 r. wartość aktywów o zrównoważonym profilu wyniesie niemal 40 bln dolarów, a w 2025 r. ma to być już 53 bln dol. Co ciekawe, Polska w 2016 r. – jako pierwszy kraj na świecie – wyemitowała zielone obligacje skarbowe.

– Chcemy zapewnić spójność przepływów kapitału pr...