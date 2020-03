MF: Sprawozdania APA tylko na obowiązujących wzorach

Podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania CIT-8 za rok podatkowy 2019 i jednocześnie zobowiązani do składania sprawozdania z realizacji APA składają to sprawozdanie wyłącznie według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Sprawozdania o realizacji APA zgodne z ww. rozporządzeniami nie stanowią już załącznika do zeznania CIT-8. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy realizowali uprzednie porozumienie cenowe w roku podatkowym 2019 nie składają wraz z zeznaniem CIT-8 załącznika, o którym mowa w polu 40 tego zeznania tj. „Sprawozdania z realizacji uprzedniego porozumienia cenowego” (nie zaznaczają tego załącznika w formularzu zeznania). Podatnicy składają sprawozdanie APA-C według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej.

Co to jest APA

APA (advance pricing arrangements) to inaczej formalne porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych między podatnikiem a organem podatkowym. Jest to rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transferowej stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych. Porozumienie takie przybiera formę decyzji administracyjnej, organem właściwym do jego zawarcia jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dla przedsiębiorców APA mogą być efektywnym narzędziem ograniczenia ryzyka nieprawidłowego ustalania cen transakcyjnych oraz zakwestionowania sposobu ich ustalania przez organy podatkowe.

Cena transferowa jest to cena przedmiotu transakcji, którą zawierają między sobą podmioty powi...