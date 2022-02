MF: Różnice remanentowe będą uwzględniane przy obliczaniu składki zdrowotnej

Według projektu ustawy zmieniającej, możliwe będzie uwzględnienie stanu remanentu sporządzonego na dzień 1 stycznia 2022 r., czyli remanentu, w którym uwzględnione były między innymi towary handlowe zakupione przed tym dniem. Co istotne, w odniesieniu do roku 2022, przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 30753 do ministra finansów w sprawie niejasnych przepisów Polskiego Ładu dotyczących rozliczania składki zdrowotnej od sprzedanych towarów z uwzględnieniem różnic remanentowych

przedsiębiorcy i eksperci finansowi alarmują, że przepisy Polskiego Ładu nie są jasne w kwestii rozliczania składki zdrowotnej od sprzedanych towarów z uwzględnieniem różnic remanentowych.

Dochód to przychód minus koszty. Przy jego obliczaniu na potrzeby składki zdrowotnej nie uwzględnimy jednak różnic remanentowych, które bierze się pod uwagę, licząc dochód do celów PIT. Tak wynika z odpowiedzi ministerstwa na pytanie Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych. Ministerstwo podkreśliło, że dochodem stanowiącym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania. Przepis, który o tym stanowi, nie odwołuje się do regulacji wskazujących, w jaki sposób ten dochód jest obliczany, w szczególności do art. 24 ustawy o PIT mówiącego właśnie o różnicach remanentowych. Powoduje to, że stracą na tym firmy handlowe prowadzące księgę przychodów i rozchodów, którym na koniec tego roku zostanie towar, a sprzedadzą go dopiero w przyszłym. Na potrzeby wyliczenia składki nie będą mogły wykazać kosztu nabycia takiego towaru.

Dla przykładu: na dzień 31 grudnia przedsiębiorca posiada towar za 1 mln zł, który wykazuje w obowiązkowym remanencie. Sprzeda go w styczniu za 1,2 mln zł. Przy wyliczaniu dochodu na potrzeby PIT uwzględnia różnice remanentowe. Zapłaci więc podatek od faktycznie uzyskanego dochodu, czyli od 200 tys. zł. Remanent nie będzie miał natomiast wpływu na składkę zdrowotną. Zapłaci ją od 1,2 mln zł. Jeśli jest na liniowym PIT, podatek wyniesie 38 tys. zł, a składka 58,8 tys. zł. Gdyby składka zdrowotna została obliczona od faktycznego dochodu, to wyniosłaby 9,8 tys. zł. Co więcej, składkę zdrowotną trzeba będzie zapłacić nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nic nie zarobi na transakcji. Przykład: ten sam przedsiębiorca na dzień 31 grudnia posiada towar za 1 mln zł. Sprzeda go w styczniu, ale bez zysku, także za milion. Sporządzi remanent, co spowoduje, że nie zapłaci PIT od transakcji, bo dochód jest zerowy. Ale musi odprowadzić składkę zdrowotną od miliona. Jeśli jest na skali, wyniesie ona 90 tys. zł.

Co istotne w tej sprawie, eksperci zaznaczają, że inne zdanie w kwestii powyższych rozliczeń ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z informacji na jego stronie internetowej wynika, że dochód liczony na potrzeby składki zdrowotnej będzie można jednak korygować o różnice remanentowe.

