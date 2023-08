MF: Raportowanie MDR-3 najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2023 r.

Termin na złożenie deklaracji w zakresie podatku dochodowego za rok 2020, 2021 oraz 2022 już minął. Wobec powyższego informację MDR-3, w odniesieniu do schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne, za rok 2020, 2021 oraz 2022, należy złożyć najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2023 r. - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Pytania dziennikarza INFOR PL z 24 lipca 2023 r.:

W jakim terminie złożyć MDR-3 za okres zawieszenia ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, skoro w przypadku tych informacji ustawodawca nie definiuje terminu w dniach, a wiąże z terminem złożenia deklaracji? Czy takie MDR składa się przy kolejnej deklaracji za taki podatek (np. CIT-8 za 2023 r. złożymy wraz z MDR-3 za okres zawieszenia; jeżeli tak – to jaki byłby termin dla MDR-3 dotyczącego innych podatków niż te, dla których składane są deklaracje cykliczne, względnie były cykliczne, ale już nie są składane), czy należy złożyć wcześniej, a jeżeli tak to do kiedy?

Gdyby odpowiedź na wcześniejsze pytanie była taka, że z MDR-3 nie wstrzymujemy się do kolejnej deklaracji, to jak należy zachować się w sytuacji, gdy MDR-1 za okres zawieszenia jest złożony w sierpniu 2023 r. i nie mamy NSP – jak złożyć MDR-3?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 26 lipca 2023 r. na zapytanie dziennikarza:

Zgodnie z treścią art. 31y ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2023 r., poz. 185 ze zm.) – dalej: „ustawa COVID”):

„W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.”.

W cytowanym przepisie odwieszenie terminów do raportowania schematów podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt ...