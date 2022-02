MF przedłuży ulgę podatkową dla frankowiczów

Jaki poinformowało Ministerstwo Finansów, zgodnie z projektem nowego rozporządzenia zaniechanie poboru podatku (w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych) będzie mieć zastosowanie do przychodów (dochodów) osiągniętych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Na tej podstawie zaniechanie poboru PIT będzie mogło mieć zastosowanie do ugód zawieranych przez kredytobiorców od 1 stycznia 2022 r., w przypadku spełnienia warunków przewidzianych w rozporządzeniu. O ostatecznym brzmieniu przepisów rozporządzenia przesądzą jednak dalsze konsultacje międzyresortowe oraz uzgodnienia z upoważnionymi instytucjami.