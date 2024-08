MF: Podatku od krzyży, krasnali i fontann nie będzie

Interpelacja nr 4226 do ministra finansów w sprawie niewprowadzania podatku od kapliczek, krzyży i innych obiektów małej architektury

Szanowny Panie Ministrze,

w społecznym, powszechnym odbiorze mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną, niesmaczną i wyjątkowo drażniącą dla większości Polaków, okazuje się bowiem, że przy okazji porządkowania przepisów nakładających podatek na miejsca garażowe, resort finansów może nim obciążyć także przydrożne krzyże, figurki świętych i kapliczki. To jednak nie wszystko. Do obiektów małej architektury, poza tymi związanymi z kultem religijnym, należą również wodotryski, posągi ogrodowe (np. krasnale), pergole, oczka wodne, kaskady, ogrody skalne, ogrodowe murowane grille oraz obiekty użyteczności codziennej jak piaskownice, ławki, huśtawki, drabinki, wiaty na wózki, słupki, śmietniki. Czyli wszystko to, co albo świadczy o duchowości, zaangażowaniu i integracji religijnej lokalnych społeczności (krzyże, kapliczki) albo o chęci zagospodarowania przez Polaków swoich własnych ogrodów; upiększania ich i stworzenia odpowiedniej przestrzeni do relaksu, spotkań ze znajomymi, czy miejsca zabaw dla dzieci.

Jestem bardzo ciekawy opinii w tej kwestii Polskiego Związku Działkowców. Przechodząc jednak do meritum postuluję, by poprawić projekt ustawy, tak by wykluczyć z opodatkowania i krzyże i krasnale i pergole i grille, czyli absolutnie wszystkie obiekty małej architektury. Gdyby jednak tak się nie stało proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: