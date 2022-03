MF odroczy obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami online

Obowi您ek zapewnienia przez przedsi瑿iorców wspó逍racy kas fiskalnych online z terminalami p豉tniczymi zostanie odroczony do 1 stycznia 2025 r. Odroczenie o 2,5 roku ma by odpowiedzi na apele podatników i biznesu, które by造 kierowane do Ministerstwa Finansów. Resort wskazuje, 瞠 w praktyce do ko鎍a 2024 r. nie b璠zie stosowana kara administracyjna wobec firm, które nie zapewni tego rodzaju integracji.