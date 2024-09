MF o zasadności obniżenia stawki VAT na usługi kosmetyczne

Od 1 kwietnia 2024 r. została obniżona z 23% do 8% stawka podatku VAT na niektóre usługi kosmetyczne. Czy w Ministerstwie Finansów prowadzone były analizy dotyczące zasadności przyznania tej preferencji podatkowej i czy prowadzone były analizy dotyczące alternatywnych sposobów, w jaki można było spożytkować środki przeznaczone na tę preferencję podatkową, w szczególności na obniżenie lub utrzymanie obniżonych stawek VAT na dobra pierwszej potrzeby? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Finansów.

Interpelacja nr 4292 do ministra finansów w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na niektóre usługi kosmetyczne

Szanowny Panie Ministrze,

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 387) od 1 kwietnia 2024 r. została obniżona z 23% do 8% stawka podatku VAT na niektóre usługi kosmetyczne.

Zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi w przepisach krajowych dotyczących podatku VAT zakres preferencji w obszarze usług kosmetycznych określony został przy wykorzystaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (grupowanie PKWiU 96.02.1: Usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne).

Od 1 kwietnia 2024 r. stawką 8% zostały objęte usługi sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU:

96.02.13.0: Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure;

ex 96.02.14.0: Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu;

96.02.19.0: Pozostałe usługi kosmetyczne.

Stawką obniżoną w wysokości 8% zostały objęte usługi z kategorii tzw. usług pracochłonnych, takich jak np. pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy (które nie wymagają specjalistycznej wiedzy lekarskiej), wykonywania manicure i pedicure, stylizacji brwi i rzęs, przekłuwania uszu, związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu, w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji, naświetlania promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi.

Zgodnie z oceną skutków regulacji dołączoną do projektu rozporządzenia (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12382550/13041941/dokument661418.pdf) przyjęto, że w pierwszym roku wprowadzenia obniżonej stawki VAT do 8% dla usług kosmetycznych skutek wyniesie -128,3 mln zł, w kolejnym roku 2025 wykazano skutek w wysokości -207,9 mln zł, natomiast w roku 2026 -221,7 mln zł. W latach 2027-2033 skutek szacuje się na poziomie ok. -234,5 mln zł dla każdego roku. Łączny skutek (dla 10 lat) obniżenia stawki VAT z 23% do 8% będzie mieć ujemny wpływ na dochody budżetu państwa w wysokości ok. -2200 mln zł.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 907), proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: