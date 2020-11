MF o wzroście cen i panującej drożyźnie

Interpelacja nr 13328 do ministra finansów w sprawie rosnących cen i wysokiego wskaźnika inflacji

Szanowny Panie Ministrze!

Według ostatniego wrześniowego raportu Eurostatu wzrost cen w Polsce był we wrześniu najwyższy w Unii Europejskiej. Wystandaryzowany dla całej Unii Europejskiej wskaźnik inflacji HICP wzrósł we wrześniu w Polsce do 3,8 proc. rok do roku. Drugie w zestawieniu dla Unii Europejskiej są Węgry, które wyprzedziliśmy o 0,4 pkt proc. W całej Europie pod względem cenowego wzrostu wyprzedza nas już tylko Turcja (11,7 proc. rdr).

Tymczasem w całej Unii Europejskiej ceny się zatrzymały, a roczny wskaźnik spadł do 0,3 proc. W strefie euro jest nawet deflacja 0,3 proc. rdr, i to jeszcze niższy wskaźnik niż miesiąc wcześniej. Jeszcze niedawno we wzroście cen wyprzedzały nas Węgry. Ale od września to już nieprawda. Wskoczyliśmy na niechlubne pierwsze miejsce w Europie.

Narodowy Bank Polski także zaprezentował wskaźniki inflacji bazowej. W opublikowanym 16 października komunikacie o wskaźnikach inflacji bazowej we wrześniu 2020 r. NBP wskazał, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,3 proc. rdr we wrześniu 2020 r. wobec 4 proc. rdr miesiąc wcześniej. To znacznie więcej niż wskazywały wcześniej prognozy ekonomistów. Jest to najwyższy od 19 lat wskaźnik inflacji bazowej.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o informację: Jakie działania planuje podjąć rząd, żeby zapobiegać dalszemu wzrostowi cen i panującej drożyźnie?

Poseł Hanna Gill-Piątek

24 października 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 13328 w sprawie rosnących cen i wysokiego wskaźnika inflacji

Szano...