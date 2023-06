MF o stosowaniu ulgi na innowacyjnych pracowników

Pytanie dziennikarza Rzeczpospolitej z 17 maja 2023 r. dotyczące ulgi na innowacyjnych pracowników:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie kilku wątpliwości związanych z tzw. ulgą na innowacyjnych pracowników.

Ulga została wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu. Rok 2023 jest pierwszym, w którym możliwe jest skorzystanie z tej ulgi. I w związku z tym pojawiła się podstawowa, bardzo istotna kwestia praktyczna - kto jest faktycznym beneficjentem tej ulgi, pracodawca czy pracownik?

Z przepisów ustawy o CIT (art. 18db) oraz ustawy o PIT (art. 26 eb) wynika, że podatnik (pracodawca) będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który nie wykorzystał w całości kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R, może tę nadwyżkę kosztów wykorzystać w ramach nowej ulgi na innowacyjnych pracowników. W efekcie pracodawca może pomniejszyć wysokość płatności z tytułu zaliczek na PIT o kwotę będącą iloczynem - obowiązującej pracodawcę stawki CIT / PIT x kwota nieodliczonych przez niego kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na B+R.

Niemniej odliczenie to jest możliwe tylko w stosunku do zaliczek PIT osób poświęcających co najmniej 50% swojego czasu pracy na działalność B+R oraz zatrudnionych m.in. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło. W praktyce zatem pracodawca będzie naliczał PIT, jednak nie będzie go (w kwocie wyliczonej zgodnie z wzorem powyżej) przekazywał na rachunek urzędu skarbowego.

Pojawia się więc pytanie co pracodawca może lub powinien zrobić z wygenerowanymi w ten spos...