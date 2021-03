MF o spółkach nieruchomościowych

Interpelacja nr 20317 do ministra finansów w sprawie spółek nieruchomościowych

Szanowny Panie Ministrze,

ostatnia nowelizacja przepisów podatkowych nadała status płatnika spółkom nieruchomościowym, podmiotom dotychczas nieunormowanym w ustawodawstwie. Podmioty, których komentowane zmiany dotyczą, częstokroć podnoszą wątpliwości interpretacyjne związane z nowymi regulacjami.

Mając na względzie powyższe, pragnę skierować do Pana Ministra następujące pytania:

Do jakich sytuacji odnosi się art. 4a ust. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazując na podmioty, których co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów pośrednio stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Czy sformułowanie „pośrednio” dotyczy także sytuacji posiadania udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, których majątek składa się głównie z nieruchomości? Czy zaliczka na podatek pobierana stosownie do art. 26aa komentowanej ustawy powinna być odprowadzana na indywidualny rachunek podatkowy płatnika, czy też na inny rachunek? W jakiej formie może zostać złożona informacja wskazana w art. 27 ust. 1e? Czy istnieje możliwość złożenia jej w postaci elektronicznej za pomocą systemu ePUAP? Czy istnieje możliwość złożenia wspomnianej w pytaniu nr 3 informacji poprzez pełnomocnika? W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 4 proszę o odpowiedź, czy właściwym drukiem pełnomocnictwa będzie wówczas druk PPS-1, czy też UPL-1. Czy obowiązek składania wyżej wspomnianej informacji dotyczy także lat podatkowych i obrotowych, które zakończyły się przed 31.12.2020, jeśli upływ terminu wskazanego w art. 27 ust. 1e liczony od końca tych lat nastąpił w 2021 r.?

Poseł Grzegorz Gaża

Pszczyna, 22 lutego 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 20317 w sprawie spółek nieruchomościowych

Odpowiadając na interpelację nr 20317 Pana posła Grzegorza Gaży w sprawie spółek nieruchomościowych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Odnosząc się do wątpliwości dotyczących sytuacji, w których odniesienie znajdzie art. 4a ust 35 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406), zwana dalej „ustawą CIT” oraz wątpliwości dotyczących sformułowania „pośrednio”, uprzejmie wskazuję, iż oceniając posiadanie pośrednie jako kryterium kwalifikującego uzyskanie przez podmiot statusu spółki nieruchomościowej, o której mowa w art. 4a pkt 35 ustawy CIT (oraz odpowiednio art. 5a pkt 49 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm., dalej: ustawa PIT), uwzględnić należy także wartość nieruchomości położonych na terytorium j Polski, posiadanych przez spółki, do których ten podmiot ma tytuły uczestnictwa w ich zyskach w proporcji do wielkości posiadanego udziału w takich spółkach.

Co zaś się tyczy rachunku właściwego d...